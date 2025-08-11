Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJR»³ÍÛÀþ¡¡¹Åç～»°¸¶´Ö¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡
11Æü¤Î¹Åç¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç³ÆÃÏ¤ËÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬190¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ°Àþ¤äÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
12ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦ËÌÉô¤È¤â¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¤ÎºßÍèÀþ¤Ï»³ÍÛÀþ¤Î¹Åç¡¦»°¸¶±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸âÀþ¤Î»°¸¶¡¦¹±Ø´Ö¤ä·ÝÈ÷Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Ï11Æü¤Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡Ë