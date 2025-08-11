電撃結婚カズレーザー、二階堂ふみとの交際秘話をテレビ生報告 ネットには祝福の声続々！
お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが10日に結婚を電撃発表。SNSには祝福や驚きの声が続々と投稿されている。
【写真】二階堂ふみはストーリーズで入籍を発表
カズレーザーは自身のエックスに「ご報告させていただきます」と文書を投稿。そこには、二階堂と入籍したことが報告されていて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時に衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメント。「今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」と関係者やファンに呼びかけている。
一方の二階堂はインスタグラムのストーリーズで、入籍を報告。「日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者の皆様へ心より感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします」と伝える文書に、手書きで「4649！」の文字を添えている。
この電撃発表に、カズレーザーがバカリズム、中丸雄一と共演する『家事ヤロウ！！！』（テレビ朝日系）公式エックスも反応。「カズさんご結婚おめでとうございます!!! 家事ヤロウで学んだ料理今こそ作ってみてくださいっ」と祝福。この投稿にはウエディングドレス姿のカズレーザーと、タキシード姿のバカリズム、中丸のイラストも添えられている。
また2人の結婚発表に、SNS上では祝福の声が相次ぐ一方「えぇ!? カズレーザーと二階堂ふみ？3回以上の見返した人僕だけじゃないはず」「二階堂ふみと結婚だと！衝撃すぎんだろ！！」といった驚きや「世界一赤の似合うご夫婦爆誕ですね！」「二階堂ふみはふみレーザーになるの？」などの声が集まっている。
結婚発表から一夜明けた11日、カズレーザーはスペシャルキャスターを務める『サン！シャイン』（フジテレビ系）に出演。メインキャスターの谷原章介から祝福され、二階堂のことをなんて呼んでいるか尋ねられると「社長！です」と回答。普段から赤コーデを貫くカズレーザーに、まったく交際がバレなかったがデートは大変じゃなかったかとの質問には、「旅行とか行く時は、さすがに（色の）トーンを落としました」としつつも、意外と気づかれずに交際できたことを明かした。
引用：「カズレーザー」エックス（＠kazlasersub）、「二階堂ふみ」インスタグラム（@fumi_nikaido）、『家事ヤロウ！！！』公式エックス（@Kajiyaro_5ch）
