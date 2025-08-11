予想外？のストライクにマウンド上でビックリ

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が試合中思わず見せた表情に、米専門局「ESPN」の放送席が大爆笑だ。「彼は最高だ」「思ったことが表情に出てしまっている」と興奮気味に伝えている。

10日（日本時間11日）に行われたカージナルス戦。2回2死からノーラン・ゴーマンへの2球目は、左打者の肩口から入るスイーパー。少し高いかと思われたところで球審の右手が上がった。ストライクでカウント0-2と追い込んだ。

今永は目が点のようになり、驚きを隠せていない。これに大爆笑したのが「ESPN」の放送席。「ハハハハ 彼の表情見ましたか？」として今永の表情を捉えている。「ありがとう〜。そうは思わなかったけど、まあいいか。それを受け入れるよ、って感じでしたね」と続けた。

さらに「彼は最高だ」「思ったことが表情にでてしまっている、そうでしょ？」と楽しそうにやり取りしている。

今永はこの場面、ゴーマンを三振に仕留めた。6回2/3を投げ4安打3失点、9奪三振と好投したがチームは2-3で敗戦。今季5敗目（8勝）を喫している。



（THE ANSWER編集部）