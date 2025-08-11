¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¾µÇ§Íßµá¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×SKE48ÃæÌî°¦Íý¤¬Â´¶ÈÍýÍ³¤ò·ãÇò!?
SKE48ÃæÌî°¦Íý¡Ê24¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¼Ì¿¿½¸¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊKADOKAWA¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
7·î15Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£8·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÂ´¶ÈÍýÍ³¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¾µÇ§Íßµá¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤ÐÁ´¤ÆÎÉ¤·¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿48¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥½¥í¸ø±é¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹¥¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²Î¤¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¸ø±é¤Ç¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡ÈÌµ¸ÂÅÀ¡É¤È¤·¤¿¡£¡Ö100ÅÀ°Ê¾å¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ÃÅÀ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÌµ¸ÂÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£