お笑い芸人やす子（26）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。女性芸人が自宅に“お泊まり”したことを報告した。

やす子は10日夜の更新で、体調不良による一時休業から復帰したお笑いコンビ納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）と会食しているショットを掲載し「みゆきさん退院祝いで2人でご飯しました 栄養たくさん摂らせてます」と報告。続くポストで、薄がやす子の自宅内とみられる部屋でネコと一緒にいるショットを添付し「みゆきさん うちにお泊まり！やったー！」と書いた。

薄は先月29日、所属事務所を通じ、体調不良による検査入院をするとして一時活動休止を発表。今月8日、所属事務所を通じ、9日から活動再開すると報告した。そして薄自身も9日、Xで「元々の体質からくる代謝性の障害が神経に影響をしていた様で、検査する為入院してました。無事、昨日退院致しました。お医者さんのお陰で、本来の予定よりも、だいぶ早く退院出来ました。驚異的な回復力です！ご心配ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。私、今すこぶる元気です！」とつづった。

やす子は薄と親密で、薄の入院中、見舞いに訪れ7時間半滞在したことなどをこれまで、自身のXに記していた。