9Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÆâÆç³¤¿åÍá¾ì¤Ç³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢11Æü¸áÁ°¡¢ÉÔÌÀ¸½¾ì¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Ç°äÂÎ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤ÎÆâÆç³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬²¹ç¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢11ÆüÄ«¤âÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°¡¢ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤éÉÔÌÀ¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÆâÆçÄ®ÇòÈÁÂæ¤Î³¤´ß¤Ç¡¢°äÂÎ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬ÉºÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£