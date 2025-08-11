◆米大リーグ カージナルス３―２カブス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

カブスの今永昇太投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のカージナルス戦に９勝目を目指し先発。６回２／３を４安打３失点と粘投したが５敗目を喫した。防御率は３・１９。

走者を出したのは３回と７回だけだったがそのイニングに３失点した。

３回に先頭のサジェシにスプリットを左前に運ばれて初の走者を許すと、続く８番パヘスにカウント０―１からの２球目まん中低めのスプリットを中堅に打ち返された。打球は左中間に飛距離１２４メートルの一発となって先制を許した。

今季最長タイの７回も簡単に２アウトを取ったが、５番ウォーカーにカーブを中前に、直後に二盗を許し６番ゴーマンにカウント１―２から右前に勝ち越しタイムリーされ、９奪三振、無四球ながら９２球で降板した。

打線は５回にショーが同点２ランを打ったものの、前半戦猛威を振るったクローアームストロング、タッカー、鈴木がぞれぞれ１安打ずつ打ったものの、３人合わせて後半戦５本塁打と長打が出ていないのが響いている。チームは首位・ブリュワーズに６ゲーム差と後退した。