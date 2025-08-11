今だけ限定っ！【マクドナルド】もりもり食べたーーーいッ♡「バーガー & パイ」

【マクドナルド】では今しか味わえない期間限定の「バーガー & パイ」が登場中。お腹いっぱい食べたい時にぴったりなお肉 & ポテトの豪華なバーガーに加え、お食事系のパイまで揃っています。どちらもポテトが使われており、ホクホクとした食感を楽しめそうです。今回は終売前必見のバーガー & パイをご紹介します。

ダブルのパティを合わせた「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」

「ハワイアンバーガーズ」シリーズから登場した期間限定の新作バーガーがこちら。ポテトとビーフのダブルパティを合わせた、豪快で贅沢感の詰まったビジュアルがたまりません。ホクホクとしたポテトの食感も相まって、満足感も期待できそうです。公式サイトによれば「ペッパーの効いたスモークチーズソース」を合わせており、パンチの効いた風味も感じられる、少し大人なバーガーに仕上がっていそう。

旨みや塩気も楽しめそうな「チーズベーコンポテトパイ」

黄金色の香ばしいビジュアルの、期間限定お食事系パイ。公式サイトによれば「とろ～りチーズ」や「ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン」などを合わせた贅沢仕立て。ホクホクとしたポテトの食感がありつつ、ベーコンの旨みやチーズの塩気が良いアクセントになっていそうです。ワンハンドで食べられるお手軽感もあり、小腹が空いた時のおやつに食べるのも良さそう。

