広陵の甲子園途中辞退　マレーシア有力紙が異例の事態を詳報「日本の高校がいじめ問題で人気の野球大会から撤退」

広陵の大会中における甲子園辞退の余波は海外にも広がっている(C)Getty Images

前代未聞の事態は、海を越えて衝撃を与えている。

第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）の大会本部は8月10日、広陵（広島）から出場辞退の申し出があり、了承したことを発表した。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

大会開幕後に参加校が不祥事を理由に、出場辞退したのは春夏を通じて初。世間の余波は広まりを見せている中、マレーシアの有力紙『New Straits Times』が「日本の高校がいじめ問題で人気の野球大会から撤退」というタイトルとともに、詳細を報じた。

同紙は、広陵がSNS上での激しい批判を受け、日本国内で最も注目される夏の大会から撤退したと説明。約2週間にわたって全国放送され、数百万人が視聴する甲子園を「大谷翔平（ドジャース）やダルビッシュ有（パドレス）ら、トップ選手たちのキャリアを輩出してきた舞台」と位置付けている。

記事によれば、発端は今年1月に広陵野球部の1年生（当時）が寮内で4人の上級生から胸を突き飛ばされ、顔を平手打ちされるなどの暴行を受けたこと。被害生徒は加害者の謝罪を受けて3月に転校し、学校は内部調査で事実を確認して、日本高野連に報告。注意処分を受けたが、当初は公表していなかったという。