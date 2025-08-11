ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは、「空の安全どう守る 日本航空の姿勢は」。社会部国交省担当、日郄記者が解説します。

１９８５年８月１２日。

羽田発・大阪行きの日本航空１２３便が、群馬県・上野村の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客・乗員５２０人が亡くなった事故から明日で４０年です。単独の航空機事故としては、現在も世界最悪です。

当時、入社していた社員が、０．１パーセントとなっている日本航空では、二度とこのような事故を起こしてはならないと、新入社員や入社１０年目などのタイミングで御巣鷹の尾根を登り、事故の教訓を継承し続けています。



■日本航空で最近、相次ぐトラブル

――安全への取り組みが進められている中、日本航空では最近トラブルが相次ぎましたよね？

そうなんです。

日本航空では、おととし１１月から去年５月にかけて、管制の許可なく滑走路を横断したり、機長の過度な飲酒による欠航、旅客機同士の接触など５件のトラブルが相次ぎました。これを受け、国交省は日本航空に厳重注意を行いました。

それにもかかわらず半年後の去年１２月には、機長らの過度な飲酒により、飛行機が遅延するトラブルが再び発生。国交省から、業務改善勧告を受け、安全への姿勢が問われました。

■日航機墜落事故の遺族も懸念示す

このようなトラブルについて、日航機墜落事故の遺族も懸念を示しています。

事故で父を亡くした 河口眞理子さん

「人事の仕組みですとか、オペレーションだとか何か課題があるんじゃないかなと。個人の問題というふうに切って捨ててはいけなくて、５２０人の犠牲が何のためにあったんだっていうことになってしまう」

事故で夫を亡くした 谷口真知子さん

「細かいトラブルが起きると大きな事故につながらないかと思い怖い。その手に安全がかかっているということを念頭に置いてほしい」



■日本航空の受け止めは

――日本航空は、この事態をどう受け止めているのでしょうか？

安全を担う日本航空の安全推進本部に話しを聞きました。

酒井宏彰グループ長

「社員１人１人の仕事の先に繋がっている最終的な安全というところに対してなかなか意識が向かずに、どこか自分の中で甘えがその部分に勝ってしまって起こってるのかなというふうに考えています」

このように話していて、確実な安全のためには、

「事故は過去の歴史ではなく、すぐそばにあるもの」

として、

「『時間通りに運航しなければ』というプレッシャーを感じる現場でも、安全に懸念を感じたらまず立ち止まり、自分の仕事の先の安全を守り抜く決意が重要」と話しました。

■安全のための具体的な取り組みは

――安全のため具体的な取り組みは、何があるのでしょうか？

はい。日本航空の安全の取り組みの一つを取材しました。

「何か好きなことはあるんですか？娘さんと息子さん」

「長女は部活一生懸命やってます」

「お父さんは煙たがられないですか？」

「半分けむたがられている･･･」

話しているのはパイロット同士で、これ何かと言いますと、パイロットのメンタルケアの取り組みです。

仕事の話しはもちろん、さきほどのように、業務とは関係ないことも、気軽に話すことで、日々のストレスや悩みを解消できる環境を整備しています。

また、話しにくさをなくすため、会社とは独立した組織が運営していて、心身ともに安定した状態で業務にあたってもらうことで、安全につなげようとしています。

■過去の事故の教訓を忘れずに

――このニュースを通じて日郄記者が一番伝えたいことは何でしょうか？

日本航空をはじめ、大勢の命を預かる公共交通の事業者は、なぜトラブルが起きるのかを丁寧に分析し、組織全体で根本的な対策を講じるとともに、こうした過去の事故の教訓を忘れずに日々の安全を継続してほしいと思います。