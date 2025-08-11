ºå¿À22ºÐÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢³Í¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢¶Ã°Û¤Î.778¡¢¸½¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê”°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡”¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÅö¤Ë¿À¥É¥é¥Õ¥È¤À¤Ê¡×
¹â»û¤Ï¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ÈÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï8·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë5¡Ý2¤È¾¡Íø¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤Î²÷¾¡¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö29¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï9²ó126µå10°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Î10¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°ìÈ¯¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ªºå¿À¡¦¹â»û¤¬¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡£3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¢±üÀî¶³¿¤Î127¥¥íÊÑ²½µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¡¢31¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÀ©ÂÇ´Þ¤à¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î4°ÂÂÇ¤ÈÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿´¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹Áª¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¹â»ûË¾Ì´¤Ï3²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢5²ó¤â»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¡£6²ó¤ÏÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¡¢8²ó¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËÃæÁ°¤Ø±¿¤ÓÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹Å·À¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤¿¤¯¤ß¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áªµå´ã¤âÎÉ¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó´Þ¤á¡¢9ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.778¡¢1ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â»û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤Î´é¤Ö¤ì¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1°Ì¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê¶áµ¦Âç³Ø¡Ë
¡¡2°Ì¡¡°ËÆ£¾»Ê¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë
¡¡3°Ì¡¡º´Æ£Ï¡¡Ê¾åÉðÂç³Ø¡Ë
¡¡4°Ì¡¡ÜÆ»ÞÍµµ®¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ë
¡¡5°Ì¡¡Â¼¾åðó¼ù¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡Ë
¡¡6°Ì¡¡ÃæÌîÂóÌ´¡Ê»°É©¼«Æ°¼Ö²¬ºê¡Ë
¡¡7°Ì¡¡¹â»ûË¾Ì´¡Ê¾åÅÄÀ¾¹â¹»¡Ë
¡¡8°Ì¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¡Ë
¡¡º£µ¨¤¬¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤Âå¤ÏÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡¢¼çË¤º´Æ£µ±¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÄã¤á¤ò¤Ä¤¯Åêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº¸ÏÓ¡¢°ËÆ£¾»Ê¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢1´°Åê¡¢1´°Éõ´Þ¤àËÉ¸æÎ¨1.06¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿ÃæÌîÂóÌ´¤ÏÂÇÎ¨.290¤È¹¶¼é¤È¤â¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±8°Ì¤ÎÀÐ°æ¤Ïº£µ¨¤ÏÆ¬Éô»àµå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë38»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹äÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤Î»ý¤Á¾ì¤Çµ±¤¤òÊü¤ÄÃæ¡¢¹âÂ´Ìî¼ê¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¹â»û¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤â.282¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¹â»û¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ï¡ª¡×¡Ö¹â»û¤ÎÂæÆ¬¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢³Í¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿À¥É¥é¥Õ¥È¤À¤Ê¡×¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßº¸Íã¤Ï¹â»û¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àî±¦µþ¡¢ÃæÀîÍ¦ÅÍ¡¢ËÅÄ´²¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤é¼ã¼ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤È¤Ê¤ë¤«¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
*¿ô»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ10Æü¸½ºß
