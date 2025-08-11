韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、ユメキがまさかの敗北を喫した。

【映像】レジェンド練習生のスゴすぎるダンス

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「負けるかもしれない」敗北を恐れるユメキ

ユメキは有名振付師として活動し、K-POP界を牽引する25歳。アイドルの夢を追いかけて番組に参加し、大きな話題を集めている。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では自らがオールスターの実力者を集めて“アベンジャーズ”チームを編成した。

余裕で勝利間違いなしと思われていた「Whiplash」チームだが、リハーサルではメンバーの息が合わず、微妙なパフォーマンスに。マスターたちは「残念だね」「クリーンじゃなかった」とため息をつく。KANYから「今日何があったの？本当に。しっかりしてよ。みんなオールスターなんだからね。今日は全くオールスターって感じがしなかった。正直すごくがっかりした」と厳しい言葉を浴びてしまい、舞台裏でユメキは涙を見せる。

自信を失っていたキリングパート担当のサンウォンに優しい言葉をかけるなど、チームの精神的な支柱としても活躍したユメキ。本番では流石のダンスの実力を発揮してキレよく踊り、短いパートながら存在感を見せて歓声を起こした。チーム全体としてもセクシーさを全面に出した圧巻のパフォーマンスを披露し、観客を大いに沸かせる。

「ユメキにどうやって勝つの？」と、誰もがユメキの勝利と予想していたが、結果ユメキはライバルチームのレンショウに53対119点で敗北。まさかの展開に練習生たちは飛び上がって「これは事故だよ」「どういうこと？」と驚き、ユメキは「これはあってるの？僕たちは負けるかもしれないと本当に心配になりました」と心境を吐露する。その後、チーム単位ではなんとか勝利を収めた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）