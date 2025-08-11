戦慄かなのの妹・頓知気さきな、フォトスタイルブックの新ショット解禁
姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が9月25日、初のフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）を発売する。11日にネット書店の特典ポストカード4種のショットか解禁となった。
【画像】頓知気さきな『また明日！』、カバー3種
セブンネットショッピング、楽天ブックスは特典が付くのは、通常版のみ。HMV＆BOOKSとタワーレコードの4種のショット。
「実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん“ありのまま”の私を撮っていただけたと思います。写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ４枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！」とコメントを寄せた。
同作は、ファッション誌『bis』のレギュラーモデルとしても注目される頓知気の魅力を凝縮した1冊。
グラビア編は、頓知気が「撮ってほしかった」と語るフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影を担当。ロケ地は1泊2日の熱海。築100年の別荘や昭和レトロな温泉街、さらにフェリーで30分の初島まで足を伸ばし、ノスタルジックな雰囲気の中で撮影が行われた。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室で披露したランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を映し出すなど、対照的な表情を楽しめる仕上がりになっている。
読み物編では、彼女の素顔に迫るロングインタビューや、「色」にこだわったポエム企画、さらには“100問100答”などを収録。SNSでは消えてしまう日々の思考を、形にして残すことができたことを喜んでいる。
封入特典として、全4種のメッセージ入りポストカードのうち1枚が付属する。
【画像】頓知気さきな『また明日！』、カバー3種
セブンネットショッピング、楽天ブックスは特典が付くのは、通常版のみ。HMV＆BOOKSとタワーレコードの4種のショット。
「実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん“ありのまま”の私を撮っていただけたと思います。写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ４枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！」とコメントを寄せた。
グラビア編は、頓知気が「撮ってほしかった」と語るフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影を担当。ロケ地は1泊2日の熱海。築100年の別荘や昭和レトロな温泉街、さらにフェリーで30分の初島まで足を伸ばし、ノスタルジックな雰囲気の中で撮影が行われた。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室で披露したランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を映し出すなど、対照的な表情を楽しめる仕上がりになっている。
読み物編では、彼女の素顔に迫るロングインタビューや、「色」にこだわったポエム企画、さらには“100問100答”などを収録。SNSでは消えてしまう日々の思考を、形にして残すことができたことを喜んでいる。
封入特典として、全4種のメッセージ入りポストカードのうち1枚が付属する。