【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）

【映像】ド軍ベンチにバットが高速で飛んでいく

8月9日（日本時間8月10日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースベンチを襲った“思わぬハプニング”が話題となっている。

0-0の同点で迎えた3回表・1死一、二塁の場面で打席に立った2番のアーニー・クレメントに対し、ドジャース先発のブレイク・スネルは、チェンジアップとカーブを散らしてカウント2-2と追いこむと、勝負の5球目、外角高めに投じた137km/hのチェンジアップで空振り三振に。しかしその際、フルスイングで勢い余ったのか、クレメントの手からバットがすり抜け、矢のような速さで飛び出すと、そのままの勢いでドジャースベンチへ。スタンドのファンからはどよめきが巻き起こることとなった。ベンチ横のカメラマン席付近にバットが飛び込み、そのすぐそばにいたカメラマンと思しき男性にバットが当たったようにも見えたものの、幸いにして大事には至らなかった模様。この場面に、ファンからは「大丈夫かよ」「怖すぎだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ベンチ内へと打球やバットが飛び込むといったハプニングは、多くのチーム・球場でしばしば発生しているが、ドジャースの場合は、昨季、ベンチにいた大谷翔平に向かって強烈なファウルボールが飛んだ際に、名物バットボーイのハビエル・ヘレラさんが素手でボールをキャッチし、直撃を防いだことも。その際、ヘレラさんはこの勇敢なファインプレーで一躍時の人となり、日米のファンの間で大きな話題となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）