¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÛÂè8Àï¡Ê·è¾¡¡¦8·î10Æü¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ·Ñ¤¬¡È¸µF1¤ÎÂçÊª¡ÉÂª¤¨¤¿8ÉÃ´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡F1Ä¾²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¢¤ëF2¤ò·Ð¸³¤·¡¢F1¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ø¤Î»²Àï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë´äº´ÊâÌ´¡ÊTEAM MUGEN¡Ë¤¬¡¢Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£500¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£ÂöËá¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Ãæ·Ñ¤¬Âª¤¨¤¿Ìó8ÉÃ´Ö¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äº´¤¬½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥ë¥¯¥Õ¥§¥ë¥á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍÎ¹î¤¬½ËÊ¡¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥¢¥æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢´äº´¤È¤¬¤Ã¤Á¤êÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬º´Æ£ÂöËá¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡¢¸½ºß¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦Îë¼¯¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢´äº´¤Ï¡¢°ÊÁ°¤½¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À¸¤À¤Ã¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢º´Æ£¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Êº´Æ£Ä¾¡¹¤Î½ËÊ¡¤Ë¡¢´äº´¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£HRC¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â´äº´¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿´¤«¤é´î¤Öº´Æ£¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÂçÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡ÖÂöËá¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£²¦¼Ô¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¿¤ó¤«w¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë