¤ªËß¤Îµ¢¾ÊµÒ¤é¤Çº®¤ß¹ç¤¦JR²¬»³±Ø¡¡Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÝÈ÷Àþ¡¦°øÈþÀþ¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤â
JR²¬»³±Ø¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶è¡¡¸áÁ°10»þ¤´¤í
¡¡Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇJRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡11Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢JR²¬»³±Ø¤Ï¤ªËß¤Îµ¢¾ÊµÒ¤é¤Çº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï·ÝÈ÷Àþ¤Î¿·¸«±Ø¤ÈÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¤Î´Ö¡¢°øÈþÀþ²¼¤ê¤ÎÃÒÆ¬±Ø¤ÈÄÅ»³±Ø¤Î´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃµÞ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤¯¤â¡×¤Î»ÏÈ¯¤«¤é¸á¸å3»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÈ¯Ãå¤¹¤ë¾å²¼16ËÜ¤È¡¢¸á¸å10»þ21Ê¬¤ËÅìµþ±ØÈ¯¤Î¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡×¤Î±¿µÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÂç±«¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤Ê¤É¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀµ¾ï±¿Å¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£