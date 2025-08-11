TWICE・サナ、G-DRAGONとの熱愛説に言及「話して良いかわからないけど…」

ガールズグループTWICEのメンバー、サナがG-DRAGONとの熱愛説が浮上した後、4カ月ぶりに心境を明らかにした。

最近、YouTubeチャンネル「117」には「『話して良いかわからないけど…』サナの言えなかった話大放出…！」というタイトルで新しい動画が公開された。

この日、サナはコンテンツ「サナの冷蔵庫インタビュー」（原題）でMCを務めながらあった出来事を回想しながら、裏話を打ち明けた。特に、サナはG-DRAGONのインスタグラのタグ付けから発生した熱愛説について、4カ月ぶりに後日談を伝えた。

彼女は、「あの日も本当に思い出だった。本当に急いで『せーのっ』と集まった感じだった。『冷蔵庫インタビュー』でなければ絶対に集まらなかった組み合わせ」と話し始めた。

特に、サナはG-DRAGONとの回を進行後に浮上した熱愛説に言及した。

彼女は、「話して良いのかわからない。SNSに私のアカウントが出てきた。メンバーたちは、私の番組に出てくださったことを知っているので（驚かなかった）。ただ、撮影したばかりの時期なので『冷蔵庫インタビュー』に出演したと言うこともできず、私も言いたくてたまらなかったが、待ちに待って1カ月後に（出演回が）出てきた」と明らかにした。

先立って、G-DRAGONは去る4月、TWICEがコールドプレイの韓国公演でゲストとして出演した姿を動画で共有した後、サナのアカウントだけをタグ付けし熱愛説に発展した。

これに関連して、G-DRAGONは特にコメントをせずにいたが、6月に『サナの冷蔵庫インタビュー』への出演が知らされた後、単に撮影後の親近感を示す意味でサナのアカウントをタグ付けしたと判明した。

初めから釈明をしなかった理由は、「出演がネタバレになりうると思ったためだった」と伝えられた。

