¡Ú²ÆµÙ¤ßÄ¾·â¡ÛÂç±«¤Î¿®½£¡Ö¾å¹âÃÏ¤Ø¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÄÌ¹Ô»ß¤á¡×
Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢11Æü¤ÎÄ¹Ìî¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤¬²ÆµÙ¤ß¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¤ÎÆü¤Î11Æü¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¾å¹âÃÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸©Æ»¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤ÎÎÌ¤¬10ÆüÌë¡¢µ¬À©¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë80¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£11Æü¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢²¦ÂìÂ¼¡¦¸æÖÖ»³¤Ç281.5¥ß¥ê¡¢¾¾ËÜ»Ô¡¦¾å¹âÃÏ¤Ç129¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆîÉô¤Ç150¥ß¥ê¡¢ÃæÉô¤Ç120¥ß¥ê¡¢ËÌÉô¤Ç100¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤ÎÃí°Õ¡¢¤Þ¤¿¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢12ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£