¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡×·Ù»¡´±¤¬¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÅ¦È¯¡ª¼Â¤Ï¡È´í¸±¤Ê¼«Å¾¼Ö¡É¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½Ãæ¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡²£ÉÍ»Ô
°ãÈ¿¼Ö¤òÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Ù»¡´±
Æ§ÀÚÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤ò·Ù»¡´±¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¡£
¸½¾ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¡£¤½¤³¤Ø¡¢²èÌÌº¸¤«¤é¹õ¤¤¼Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¥À¥Ã¥·¥å¡£
¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Æ»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤ì¡×¤ÎÉ¸¼±¡£
µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¼Ö¤òÀ©»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
4Ç¯Á°¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç·Ù»¡´±¥À¥Ã¥·¥åÌÜ·â
¼Â¤Ï¤³¤ÎÌÜ·â¼Ô¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬4Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼±ÇÁü¡£
°ì»þÄä»ß¤»¤º¤Ë±¦ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤°¤Ë·Ù»¡´±¤¬¶î¤±´ó¤êÀ©»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ï°ãÈ¿¤¬Â¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¤Î°ì»þÉÔÄä»ß¤Ë¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î5ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë