X（旧Twitter）で話題になっているのは、散歩中に「オオカミ！」「キツネ！」と言われることが多いというスキッパーキさんのお姿。あまりにも美しく凛々しいそのお姿は、記事執筆時点で176万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

小さな子どもに「オオカミ！」「キツネ！」と言われる犬

Xアカウント『@u_sin』に投稿されたのは、「ビビ」くんのお姿。ビビくんは、ベルギーを原産とする小型犬「スキッパーキ」です。

日本国内ではあまりお目にかかることがない犬種であることも相まって、お散歩中、小さなお子さんに「オオカミ！」や「キツネ！」と言われることが多いのだといいます。

思った以上に凛々しいお姿に反響

ピンと立った大きなお耳、スッと伸びたシャープなマズル、ハイライトを差したかのように見える大きな瞳…。

漆黒の艶やかな毛並みやその凛々しさはあまりにも美しく、神々しさをも感じさせるほど。ビビくんが見せてくれた美しすぎるそのお姿は、多くの人々に驚きと感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「アヌビス神にみえました」「かわいい、スキッパーキですか！？」「美犬さんだー」「なんという美人さん」「美しい」「可愛いですね」など、多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊な男の子の日常

ビビくんは、その美しさや凛々しさとは裏腹に甘えん坊な性格の持ち主。小型犬ながらタフな一面もあり、驚きの運動能力を見せてくれることもあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすビビくんのお姿は、日々多くの人々にスキッパーキの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

