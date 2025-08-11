¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡Ö¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×65¤È¿¤Ð¤·17°Ì
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥¸¥å¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢¡¡Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¡¡TPC¥µ¥¦¥¹¥¦¥¤¥ó¥É¡á7288¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç65¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï21°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡5ÈÖ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó³°¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£7ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£11ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢13ÈÖ¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£16ÈÖ¤È17ÈÖ¤Ç¤ÏÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï6¡¢7ÈÖ°Ê³°¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤¤½ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï´¶¿¨¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê45¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤¬16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀJ¡¦J¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ó¡Ê34¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£