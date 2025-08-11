¡Ø¸Å¶¶µü¸è¤Ë½³¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ùð×ÂÓÃÇÎö¡¦É¨³¸°Ü¿¢¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤¬ÌÀ¤«¤¹
º£²Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥ó¥Ì¤«¤é±Ñ2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¡£
2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯1·î¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ë·¯Î×¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÌÌ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á´¼£10¥«·î¤Û¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤¬¸Å¶¶¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É2Éô¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë26ºÐ¤ÎDF¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤À¡£
Èà¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Çð×ÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¸Å¶¶¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØThe Scottish Sun¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼õ½ý¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Â¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£É¨¤Ï°ìÊý¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤¬Ç±¤¸¤ì¤¿¡£Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤È³°Â¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢¸å½½»ú¿ÙÂÓ¤Î½¤Éü¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
É¨³¸ç§¤Î°Ü¿¢¼ê½Ñ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥º¥«¥Ã¥¿¡¼¤Çç§¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÂçÂÜ¹ü¤Èæú¹ü¤òºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤°¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÎ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£É¨¤ÎÎ¢¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤ó¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯TV¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬¤½¤Î²»¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤Ê½ÆÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤Ç¡¢·ë¹½¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¿ÙÂÓ¤ÎÃæ±û¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î²»¤¬¤·¤¿¤ó¤À¡£
Ã¯¤«¤¬¼«Ê¬¤ò½³¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£µü¸è¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤Ã¤È½³¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£
¸å¤Ç±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Èà¤Ï±ó¤¯¤Ë¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥ß¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê½Ð¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸Å¶¶¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÄ¾Á°¡¢ÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉé½ý¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸Å¶¶¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÈà¤Î¤â¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤âÂ¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëð×ÂÓÂ»½ý¤«¤éÉü³è¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤òÎå¤ß¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¿ÙÂÓÂ»½ý¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËÉü³è¤·¤¿9Áª¼ê¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£