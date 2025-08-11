韓国男性アイドルグループ「SUPER JUNIOR」ヒチョルが11日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）との再会ショットを披露した。

ヒチョルが所属する韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENTの創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が9日、10日に東京ドームで開催。同公演に参加するため、ヒチョルも来日していた。

ヒチョルは、自身も以前から交流のある岡村隆史とのツーショットを披露。「11年ぶりの再会」とコメントを添えた。岡村は同事務所所属の少女時代の大ファンであることを公言、東方神起とも親交が深い。

ファンは「最高」「最高過ぎるね」「凄い..... 11年間、あなたたちの友情がずっと続くことを願っています、ヒニム様。」「たのしそうでよかった」と感動の声。ヒチョル、久々の日本公演参加には「ヒチョルさんがsmtownに出てくれて本当に嬉しかったです」「ヒチョル最高！やっぱりスジュにはヒチョルが必要不可欠 ステージに立ってくれてありがとう」などの感謝のコメントが溢れていた。