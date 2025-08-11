タレントの井上咲楽が8月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。美容DAYのVlogを公開した。

今回投稿されたのは美容家電ブランド「SALONIA」のPR動画で、ホームケアから始まり、美容室や眉毛サロンなどの様子も撮影されている。ホームケアでは「SALONIA」の電気ブラシを紹介。井上は「私は結構、ぬか漬けとかしょっぱいものが大好きなんですけど、結構こう塩分を前日にとると、起きて顔がちょっとぼんやりしちゃったりとかして。なんかちょっと顔が決まらないなみたいな時が結構あるんですよ」と話しており、輪郭を整えるために電気ブラシを使用しているようだ。

特に後頭部をマッサージするのが好きらしく、ブラシを当てながら「結構ヘアメイクさんもメイク始める前にやってくれるんですけど、この辺をねこうやって押してもらうと、結構こうスッキリしたりとか頭がカラッとするので、ここはね好きなポイントです」と感想を話している。

電気ブラシで頭と顔をマッサージしたあとは、髪の毛を整えるために美容院へ。外出する際は、顔を覆うマスクや日傘、アームカバーなどでしっかり日焼け対策をしている。17歳ごろから通っているという表参道の美容院「Lewin」に到着すると、カットや明るさを抑えるためのカラー、前髪のストレートパーマをオーダー。施術を受けている際には担当してくれた美容師たちと雑談で盛り上がっていた。

雑談のなかで、ストレートパーマについて「私もかけたことがあるんですよ、中学生の時に。もうなんか本当針みたいな髪の毛になるじゃないですか。なんか“スットーン！“みたいな。怖いくらい真っ直ぐになっちゃって」と後悔したエピソードも披露。また、チャームポイントだった眉毛を剃る際に、今回訪れた「Lewin」の美容師に相談していたことも明かされている。全ての施術が完了すると「いい感じです！」と満足そうな表情を浮かべていた。

その後、いつも通っている「Mood.」という眉毛サロンに訪問。ここでも雑談に花を咲かせながら施術を受けていた。完成した眉毛を見ると「わーやっぱすごい。プロすごい」と改めて感動しており「なんか骨格にあわせて作ってくれる感じがめちゃくちゃありがたいです」と感想を話している。

動画のコメント欄では「髪切った後さらに可愛さアップしてて可愛かった」「咲楽ちゃん、可愛いくて心が綺麗なのが分かります。応援してます。」などの反応が寄せられていた。

井上のYouTubeチャンネルでは、実家での様子や海外旅行の様子なども公開しており、その自然体な姿が視聴者から人気を集めている。動画を見たファンからは、肌の綺麗さや眉毛など、美容について質問されることも多い。今回の動画では、ナチュラルな美しさを保つための方法を一部知ることができた。日々どのような積み重ねを行なっているのか気になる方は、内容をチェックしてみてはいかがだろうか。

（文＝小林嵩弘）