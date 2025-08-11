日向坂46が9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」の新ビジュアルが公開された。

今作は二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品振りのWセンターを採用。Wセンターを務めるのは6thシングルぶり二度目の表題曲センターとなる金村美玖と、八度目の表題曲センターとなる小坂菜緒。

レギュラー番組・テレビ東京「日向坂で会いましょう」内のインタビューで金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、(小坂といつかWセンターが)できるのかなと想像したりもしていたので感慨深い」と語り、小坂は「これから日向坂46の新たなる未来に向かって進んでいく15枚目シングルになると思いますので二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように精一杯頑張って活動していきたいと思います」と意気込みを語った。

日向坂46はデビュー6周年を迎え、2025年に入って早くも3枚目のシングル発売となる。一期生が全員卒業し、二期生〜五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞も決定している。

＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞

2025年9月20日(土)、21日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

2025年9月27日(土)、28日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年10月1日(水)、2日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

2025年10月13日(月・祝)、14日(火) 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館

2025年10月22日(水)、23日(木) 大阪府・大阪城ホール

2025年11月19日(水)、20日(木)、21日(金) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館