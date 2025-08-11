¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚËÜÎ°Ø¹¤Î¡Ö²¼Ñî¾åÊª¸ì¡×¡¡¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò£¸³ä¥Ð¥ó¥È¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚËÜÎ°Ø¹¡Ö²¼Ñî¾åÊª¸ì¡×¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¹»Ìîµå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¡£
¡¡¿ÊÂà¤¤ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÚËÜÎ°Ø¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¡£
¡Ú£³Ç¯½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡Û
ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¤È¤Ã¤¿ÌÚËÜÎ°Ø¹¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Â¤È¥Ð¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ï¡¢£¶¥«½êÀß¤±¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¸¤ò²ó¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¼þ¤ê¤¬²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÚËÜ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥Ð¥ó¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö£¶¥«½ê¤Î¤¦¤Á¡¢£´¡Á£µ¥«½ê¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÊÑ²½µå¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡££¸³ä¤Ï¥Ð¥ó¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤â¡¢ÌÔÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¨¤ë20¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºå²¼¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£ÌÚËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢²Æ¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ·ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÉú¸«¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Î¤À¡£ÌÚËÜ¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ç¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢Â¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¤È¥Ð¥ó¥È¤À¤±¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤â¥Ð¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ä¤Ê¤®Ìò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÚËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áµ¦Âç²ñ¤ÎÂçºå¶Í°þÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¤Ï¤º¤Î¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥È¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤â¥ß¥¹¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ......¡×
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Õ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¾Ç¤ëÌÚËÜ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÃç´Ö¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥ó¥È¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯¤Îº¢¤«¤éÆ±´ü¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ú¥Á¡¼¥àºÇÂ¿µ¾ÂÇ¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡Û
¡¡ÉüÄ´¤·¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢£³Ç¯²Æ¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¤òÇØÈÖ¹æ£¸¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÌÚËÜ¤¬£·»î¹ç¤Ç»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.423¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡¢£²ÅðÎÝ¡£¤½¤·¤Æµ¾ÂÇ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£·¸Ä¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÌÚËÜ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£Ê¼¸ËÂç²ñ¤ÇÊü¤Ã¤¿11°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Ï²¿ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹â¹»£³Ç¯¤Î½Õ¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤·¤«Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÆ§¤ß¤·¤á¤¿À»ÃÏ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤È¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¿À¼¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±à½éÂÇÀÊ¡¢ÅêÁ°¤Ëµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÚËÜ¤Ï³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁ´Éô·è¤Þ¤ë¤Ê¡×¡Ú¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Û
¡¡¼èºàÃæ¡¢ÌÚËÜ¤Î¸½Âå¤Î¹â¹»µå»ù¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ºÙÏÓ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ö¾åÈ¾¿È¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÇµå¤ÏÈô¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇµå¤¬Èô¤Ö¤Î¤Ç¡£¶Ú¥È¥ì¤ÏÁöÎÏ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¼È¾¿È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÌÚËÜ¤Ï£²ÂÇÀÊÌÜ¤ËÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·ÌÚËÜ¤¬¾åÈ¾¿È¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ÆÃæÈô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÌÚËÜ¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢·±Îý¤ò½Å¤Í¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢ÎÝ¾å¤ÇÅÚ¤ò¤Ï¤¿¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢Àä¤¨¤º»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é³°¤ì¤¿£³Ç¯À¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Å¬Åö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤È¼åÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤òÃµ¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿£³Ç¯À¸¤Ï¡¢Ì¾Ìç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²¿²ó¤â¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡££±¡¢£²Ç¯¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²¼¤ÃÃ¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Æ±´ü¤ä¿Æ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¡£¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤ó¤ä¤Ê¡£²¼Ñî¾å¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤À¡¢Äº¤ÏÀè¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÚËÜ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ëÁ´¹ñ¤ÎÌîµåÉô°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£