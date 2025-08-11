¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÀ±¡×¡¡ÁªÈ´¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç±þ±ç¢ª²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ£¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚËÜÎ°Ø¹¡Ö²¼Ñî¾åÊª¸ì¡×¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÀ±¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÌÚËÜÎ°Ø¹¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÇØÈÖ¹æ£¸¤ò¤Ä¤±¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤¬¡¢¹â¹»¤Ç½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ïº£½Õ¤Î¸©Âç²ñ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤Ï20¿Í¤Î¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¹Ã»Ò±à½éÀï¤ÎºÑÈþÀï¤Ç£²°ÂÂÇ£±µ¾ÂÇ¤È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚËÜÎ°Ø¹¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÉô°÷¿ô¤Ï89Ì¾¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬£²Ì¾¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á£³Ç¯À¸¤Ï44Ì¾¤â¤¤¤ë¡£2022Ç¯£´·î¤Ë²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍË¾Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¹ë¤Ç£³Ç¯½Õ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Þ¤ÇÃæ·ø¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éú¸«æÆ°ì¡Ê£²Ç¯¡Ë¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¹Âç¤Ê¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æ¤âÍÇ½¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ïºò½©¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼£¹¿ÍÃæ£µ¿Í¤¬º£²Æ¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤¬ºå²¼Îú¤«¤éÌÚ²¼ÂëÂç¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Î¾ã¤¬¸¶°ø¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç£³Ç¯½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Þ¤Ç£±²ó¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚËÜ¤À¤±¤À¡£
¡¡£¸·î£¸Æü¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¡ÊºÑÈþÀï¡Ë¡£»î¹ç¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢ÌÚËÜ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇ·âµ¡²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤Ä¤Ë£³²ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á£²²ó¤Ïµ¾ÂÇ¤Ç¡¢£±²ó¤Ï»°ÎÝÂ¦¤ØÀäÌ¯¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤âÊü¤Á¡¢£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡££µÂÐ£³¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÌÚËÜ¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¿ÈÄ¹174¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å67¥¥í¡£¹â¹»µå»ù¤È¤·¤Æ¤ÏºÙ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÚËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤É¤óÄì¤«¤é¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡ÌÚËÜ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤Ê¹â¹»À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¿²Ë·ÊÊ¤¬Ä¾¤é¤º¤ËÌµ´ü¸Â¶à¿µ¡Û
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢ÆôºêËÌ¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÅìÂ¦¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¿¤á¡¢À¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍúÀµ¼Ò¤ò¶¯¹ë¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ËÌîµå¤ò¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤«ÃÇ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Ãæ³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Ï£³³ØÇ¯¹ç¤ï¤»¤ÆÉô°÷100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç½êÂÓ¡£ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¿Í¿ô¤¬¡Ë¤ª¤ë¤ó¡©¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±´ü¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚÂ¼¡Êñ¥ÂÀ¡¿º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¿ÈÄ¹¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë¤È°Ò°µ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢µðÂçÀïÎÏ¤Î¤Ê¤«¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÎÀÀ¸³è¤Ë¤â¸ÍÏÇ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÄ«¿²Ë·¤ò¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿²Ë·ÊÊ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢ÌÚËÜ¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¡ÖÌµ´ü¸Â¶à¿µ¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»£±Ç¯¤Î£¹·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¹¤é¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«µ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¶È¼«ÆÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¡£ÌÚËÜ¤ÏÍè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¡¢Çò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÆ±´ü¤Ï¡ÖÉå¤ë¤Ê¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±´ü¤Ï¸«¼Î¤Æ¤º¤Ë¡Ø¤³¤³¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¡¢²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£Éå¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú½ÓÂ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê²Ì¤¿¤»¤º¡Û
¡¡¶à¿µ¤¬²ò¤±¤¿¤¢¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÅØ¤á¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆ»¶Ú¤Ê¤É¡¢ÅþÄìÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸÷ÌÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢µÞ¤ËÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Îº¢¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë£¶ÉÃ£·¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é£±ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£¶ÉÃ£°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¯±¦¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ãæ·ø¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£±Ç¯À¸¤ÎÉú¸«¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉú¸«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¤ª¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÚËÜ¤Ï£²Ç¯½©¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤òÆ¨¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï½©¤ÎÊ¼¸ËÂç²ñ¡¢¶áµ¦Âç²ñ¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢Íâ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÌÚËÜ¤Î½Ð¤ëËë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£