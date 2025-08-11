Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¶å½£¿·´´Àþ¤Ï11Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£

¶å½£¿·´´Àþ¤ÏÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç11Æü¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢10Æü¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¹­Åç±Ø¤«¤éÇîÂ¿±Ø¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢10Æü¤Î±«µ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÁ»³±Ø¤«¤é¾®ÁÒ±Ø´Ö¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹­Åç±Ø¤«¤é¿·Âçºå±Ø´Ö¤ÎÅìµþÊýÌÌ¹Ô¤­¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½10Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£