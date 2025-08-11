紙巻きからの乗り換えも大アリ!! オトク要素が強めの「新加熱式たばこ」【即買いガジェット】
毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は新加熱式たばこです。
プルーム・オーラを購入するとき、チェックすべきなのが「CLUB JT」のオンラインショップ。8月17日までの期間限定で2980円の本体が、なんと1480円の半額販売中！
そして、専用スティックの「EVO」は550円。プルーム・オーラに対応する「メビウス」「キャメル」シリーズは500円と、580円〜600円前後の紙巻きたばこと比較してもうれしい価格設定となっている。
思いのほかオトク要素が強く、ユーザーが自由に吸い方を選べる新加熱式たばこへの乗り換えは、全然アリですよ！
★新デバイスとスティックが登場！
Ploom AURA
JT／2980円
プルーム・オーラとクレジットカードのサイズ比較。ズボンのポケットに入れてもかさばらないスリムなサイズ感だ。
加熱式たばこプルームシリーズの新デバイスとなる「プルーム・オーラ」。新加熱システム「SMART HEATFLOW」が搭載され、タバコ葉の香味を最大限に引き出す320℃をより長くキープし、雑味や焦げ臭さを抑えた吸い味を楽しめる。
そして、重要なのが喉に感じる吸い応えであるキック。こちらは「HEAT SELECT SYSTEM」が採用され、4種類のモードで吸い応えと味を選択できる。スティックの喫煙時間を最大6分から3分に調整でき、休憩時間に合わせて喫煙できるのもポイントです！
充電用の端子はUSB Type-Cが採用され、本体にはUSB-C to USB-Cケーブルが付属。一般的なスマホ用の充電器を利用できるのはメリットかと！
EVO
JT／各550円
新専用スティックとなるエボシリーズも登場。「エボ ディープ・レギュラー」「ゴールド・メンソール」、「ベリー・クリスタル」の3種類。プルーム・オーラのHEAT SELECT SYSTEMで、紙巻きからの乗り換えでも違和感なく楽しめる吸い応えです！
★無料アプリでiOS、Androidに連携！
iOS対応アプリ
コネクトブラウザ
iOSとAndroidでアプリ名が異なるが機能的にはほぼ同一の仕様。バッテリー残量の確認、HEAT SELECT SYSTEMのモード選択などが行なえる。写真のデバイスレーダーは付近にあるプルーム・オーラを素早く探せる便利機能だ。
Android対応アプリ
My Ploom
HEAT SELECT SYSTEMのモード選択画面。ゆっくり楽しむなら「Long」モード、標準の「Standard」モード、強めのキックがお好みなら「Strong」モード、バッテリー節約の「Eco」モードなど、4つのモードが選択できる。
★本体のカスタムも楽しめます！
デバイス本体とUSB-C to USB-Cケーブルが収納されるケース。高級ガジェットの箱のような高い質感。
コンビニで購入する場合はこちらのパッケージが目印です！
別売りの本体のカバー、フロントパネルを交換してカスタムすることもできる。本体のカラーバリエーションは全4色展開。
★Ploom Shopも営業中！
アプリやブラウザで製品登録を行なっているユーザーなら、製品のチェックやクリーニング、さらに無料のドリンクサービスまで楽しめるラウンジ感覚のショップも展開。※写真は銀座店
取材・文・撮影／直井裕太