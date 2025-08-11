運転免許を自主返納すれば「預金金利」が「0.05％」上乗せされる！？ 返納特典を利用するために必要な「運転経歴証明書」の発行方法も解説

免許返納で受けられる特典とは？

運転免許証を自主返納すると、自動車が必要な生活環境で生活している場合、不便に感じることは多くあるかもしれません。しかし、高齢となり運転に自信がなくなった人や運転する機会が少なくなると、安全に運転ができなくなることもあるでしょう。

そのため、運転免許証の自主返納制度が設けられています。運転免許証を自主返納した、もしくは更新しなかった場合、有効期限満了から5年以内であれば「運転経歴証明書」の交付が受けられます。

この証明書は、運転免許証と同様に本人確認書類として使用可能な公的な証明書です。この証明書を提示することで、運転免許返納者としてさまざまなシーンで特典を受けられる場合があるようです。例えば、以下のような特典があります。



・交通機関の割引

・金融機関での優遇サービス

・商業施設や宿泊施設での割引

・物流や各種サービスでの優遇対応

公共交通の運賃割引や定期券の優遇措置により、マイカーを手放しても移動手段を確保しやすくなります。あるタクシー会社では、10％の割引が受けられるようです。また、一部の金融機関では、預金金利に0.05％の上乗せといった優遇が提供されており、経済的な安心感につながる可能性があります。

さらに、百貨店や飲食店、宿泊施設などでも割引やポイント付与の特典が用意されており、日常生活の買い物や旅行をよりお得に楽しめることもあるようです。自治体によっては、宅配サービスや家事代行サービスの割引といった生活支援も行われており、免許返納後の暮らしを支える制度として注目されています。



運転経歴証明書の発行手続き

運転経歴証明書の交付は、運転免許センターや運転免許試験場、あるいは指定された警察署で申請できます。申請には、申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・無背景の縦3センチメートル×横2.4センチメートルの顔写真と、交付手数料が必要です。

申請できるのは、運転免許の取消通知書が交付された日から5年以内です。ただし、自主返納の手続きと同時に証明書の申請をすることも可能で、その場合は一度の手続きで返納と証明書の取得を完了できます。

申請時には本人確認が行われ、申請内容に応じた確認手続きが必要です。具体的な申請方法や必要書類の詳細については、各都道府県の運転免許センターや警察署で案内されています。



運転免許証を自主返納すれば預金金利の上乗せが受けられる！ それには運転経歴証明書の取得が必要

運転免許証を自主返納することで、預金金利の上乗せといった金銭的メリットを受けられる場合があります。特典を利用するには「運転経歴証明書」の取得が必要です。証明書は公的な身分証明としても使えるうえに、交通、金融、商業などの優遇を受ける際にも活用できます。

手続き自体は比較的シンプルで、免許返納と同時に申請すれば、スムーズに発行を受けることも可能です。移動や生活に不安を感じている方も、これらの制度を知っておくことで前向きな一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー