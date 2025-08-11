Ç½ÅÐ¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡ÎØÅç¡¦»°°æ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î24»þ´Ö210¥ß¥ê¡¡4»ÔÄ®¤Î°ìÉô¤ËÈòÆñ»Ø¼¨
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¤«¤±¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«ÎÌ¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô»°°æ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë210¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼î½§¤Ç225.5¥ß¥ê¡¢ÎØÅç»ÔÌçÁ°¤Ç168¥ß¥ê¤È¡¢8·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¸½ºß¡¢Ç½ÅÐ¤Î6»ÔÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼î½§»ÔÁ´°è¤ÈÎØÅç»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢·ê¿åÄ®¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢12ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢²Ã²ì¡¢Ç½ÅÐ¤È¤â¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢120¥ß¥ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£