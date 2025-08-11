Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ¸áÁ°11»þ45Ê¬¸½ºß ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¶è´Ö¤Ï¤Ê¤· ¾å¤êÎó¼Ö¤Î°ìÉô¤ËÃÙ¤ì¡¡Åì³¤ËÌÎ¦Æ» ÈþÇ»IC～ÇòÄ»IC¡Ê¾å²¼Àþ¡Ë±«¤Î¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë11Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¸½ºß±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¶è´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î±«µ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤êÎó¼Ö¤Î°ìÉô¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¹â»³Àþ¤Ï¹â»³～ÈôÂÍÇë¸¶¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é¾å²¼Àþ¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÅì³¤ËÌÎ¦Æ»¤ÎÈþÇ»IC～ÇòÄ»IC¡Ê¾å²¼Àþ¡Ë¤¬±«¤Î¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÄ»IC～¹âÏÉIC¡¢ÁñÀîIC～ÈôÂÍÀ¶¸«IC¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾å²¼Àþ¡Ë¤âº£¸åÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÀªÏÑ´ßÆ»²¼¤ê¤Ï»ö¸Î¤Î¤¿¤á¡¢ÏÑ´ßÌïÉÙIC¤òÀèÆ¬¤Ë21¥¥í½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê11Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¸½ºß¡Ë¡£