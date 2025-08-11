Æð¼°Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬»°½Å¸©¤Ç½é³«ºÅ
Á´¹ñ¤Î¾¯Ç¯Æð¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»î¹ç¤ä¸òÎ®¤ò¿Þ¤ëÂç²ñ¤¬8Æü¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤é¤¬1979Ç¯¤«¤éËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»°½Å¸©¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²óÂç²ñ¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡ªÆð¼°Ìîµå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌ¾¾Î¤Ç¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿16¥Á¡¼¥à289¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¸µµ¤¤è¤¯¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¸©Æâ¤Î6¤Ä¤Îµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£