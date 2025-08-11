½Ð²Ù¥Ô¡¼¥¯¡¡¸©Æâ»º¤ÎÍü¤ÎÉÊÉ¾²ñ
Íü¤Î½Ð²Ù¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¤Ç¤¤Ð¤¨¤ò¶¥¤¦¡Ö»°½Å¸©¤Ê¤·ÉÊÉ¾²ñ¡×¤¬¡¢8Æü¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íü¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¤ä¾¾ºå»Ô¡¢°Ë²ì»Ô¤Ê¤É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÎÍü¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ»º¤ÎÍü¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ5¤Ä¤ÎJA¤«¤é¼çÎÏÉÊ¼ï¤Î¡Ö¹¬¿å¡×37ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ä²·Çä»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¿§¤ä·Á¡¢¸Ç¤µ¤äÅüÅÙ¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ï¡¢´Å¤µ¤È¥·¥ã¥ê´¶¤¬Î¾Î©¤·¤¿²áµîºÇ¹â¤Î¤Ç¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡Ö¹¬¿å¡×¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢8·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¡ÖË¿å¡×¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£