¡Ú2025Ç¯8·î¡Û500Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
³ô²Á¤ä±ßÁê¾ì¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ëº£¡¢¶âÍ»»ñ»º¤Î±¿ÍÑÀè¤òÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÃù¤á¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ï°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
All About¤Î¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¡×¤òÄ´ºº¤·¡¢¶âÍø¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯8·î5Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯8·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤¹¤ÈÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î4Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡ÛÆÃÊÌ¶âÍø
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¸½¶âÆÃÅµ
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Áý¤ä¤·¤¿±ßÍÂ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Áý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï2026Ç¯9·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¢§£ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¤SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¥¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§¦°¦É²¶ä¹Ô »Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§§¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¿·µ¬ÍÂÆþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡ü»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¡Ö²Æ¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
300Ëü±ß°Ê¾å¤òÄê´üÍÂ¶â¤Ë¿·¤¿¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬1.10¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï300Ëü±ß°Ê¾å¤Ç1±ßÃ±°Ì¡£1¿Í5²¯±ß¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î16Æü¡Á8·î29Æü¡£
¡ü¤·¤º¤ª¤«¾ÆÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â2025¶¡Ê1Ç¯¡Ë¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡£¶âÍø¤ÏÇ¯0.82¡ó¤Ç¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë¤Î°ì³çÍÂÆþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£¼è¤ê°·¤¤´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£Êç½¸³Û300²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¡üËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹OpenµÇ°¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Äê´üÍÂ¶â¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡£¶âÍø¤ÏÇ¯1.25¡ó¤Ç¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë¤Î°ì³çÍÂÆþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¼è°ú¤¹¤ëÊý¡£¼è¤ê°·¤¤´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î14Æü¡Á9·î30Æü¡£Êç½¸Áí³Û100²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÆþ¶â¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
500Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô7¤Ä¶âÍø¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ªº£²ó¤ÏÉáÄÌ¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¶âÍøÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤Ë500Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢²¼µ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¡Ö²Æ¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
300Ëü±ß°Ê¾å¤òÄê´üÍÂ¶â¤Ë¿·¤¿¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬1.10¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï300Ëü±ß°Ê¾å¤Ç1±ßÃ±°Ì¡£1¿Í5²¯±ß¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î16Æü¡Á8·î29Æü¡£
¡ü¤·¤º¤ª¤«¾ÆÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄê´üÍÂ¶â2025¶¡Ê1Ç¯¡Ë¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡£¶âÍø¤ÏÇ¯0.82¡ó¤Ç¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë¤Î°ì³çÍÂÆþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£¼è¤ê°·¤¤´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£Êç½¸³Û300²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¡üËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹OpenµÇ°¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Äê´üÍÂ¶â¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡£¶âÍø¤ÏÇ¯1.25¡ó¤Ç¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë¤Î°ì³çÍÂÆþ¤ì¤¬¾ò·ï¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¼è°ú¤¹¤ëÊý¡£¼è¤ê°·¤¤´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î14Æü¡Á9·î30Æü¡£Êç½¸Áí³Û100²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶âÍø¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÆþ¶â¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)