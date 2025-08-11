◇第107回全国高校野球選手権第6日 1回戦 県岐阜商 6―3 日大山形（2025年8月11日 甲子園）

3年ぶり31回目出場の県岐阜商が日大山形を破り、ベスト4入りした2009年以来16年ぶりに夏初戦を突破した。選抜を含めても15年以来10年ぶりの甲子園白星で、夏は通算40勝目となった。

0―1で迎えた5回1死二塁から、生まれつき左手の指がない左打者の7番・横山温大（3年）がほぼ右手一本のスイングで右前適時打を放ち同点。さらに2死三塁から9番・渡辺璃海（2年）の左前適時打で勝ち越した。激しい雨による約50分間の中断後、7回1死満塁から2番・稲熊桜史（2年）の左前適時打、押し出し死球、4番・坂口路歩（3年）の中前2点適時打でこの回計4点を奪った。

初回に失策絡みで先制を許した2年生エースの右腕・柴田蒼亮（2年）は、2回から8回まで三塁を踏ませない投球。9回に日大山形の代打攻勢で2点を失ったものの、135球7安打2四球7奪三振3失点（自責2）で完投し「立ち上がりが不安定で、まっすぐも高めに浮いていたけど、変化球で何とかストライクを取って抑えることができてよかった」と振り返った。

甲子園のマウンドは「今までやってきた景色とは全然違った。緊張もあったんですけど、勝利することができてよかった」という。雨で2日連続順延の可能性もあった中、「練習試合とかでも雨のコンディションでたくさんやってたので、あんまり不安っていうのはなかったです」と明かし、「甲子園で勝つっていうのを夢見てきてたので、これからも頑張っていきたい。目標は全国制覇です」と言い切った。昨秋就任し、1年目で甲子園へ導いた藤井潤作監督は柴田について「信頼している一番の投手。最後までいってくれると思っていた」と称えた。