¡Ö¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¼çµÁ¤Ç¡£
¤¤¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¤ó¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Âç³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ëÌî¤È²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¼¡¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤â¡¢½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£¶á¾ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¸÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦¤â¡¢²ÆµÙ¤ß»ÅÍÍ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥á¤ò³°¤¹¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¡ª
±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¼çµÁ¤Ç¡£
¤¤¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¤ó¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Âç³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ëÌî¤È²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¼¡¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤â¡¢½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£¶á¾ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¸÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦¤â¡¢²ÆµÙ¤ß»ÅÍÍ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥á¤ò³°¤¹¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)