¡Úë¾Êó¡Û»°½Å¸©µÄ²ñ¤Î»°Ã«Å¯±ûµÄ°÷¤¬»àµî¡¡9Æü¸á¸å¡¦¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó
30Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»°½Å¸©µÄ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡¢·¬Ì¾»Ô·¬Ì¾·´Áª½Ð¤Î»°Ã«Å¯±ûµÄ°÷¤¬9Æü¡¢·¬Ì¾»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£77ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
»°Ã«µÄ°÷¤Ï1947Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«¼£Âç¿ÃÈë½ñ´±¤ò·Ð¤Æ1995Ç¯4·î¤Î»°½Å¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡£8´üÏ¢Â³30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸©µÄ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤Ï»°½Å¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¸½ºß¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ»°½Å¸©Ï¢¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ã«µÄ°÷¤Ï9Æü¤Î¸á¸å¡¢·¬Ì¾»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£