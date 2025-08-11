「みずがめ座（水瓶座）」2025年8月11日〜8月17日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。
実践主義で。
みずがめ座さんは、知性の人です。
情報処理能力が高く、データから物事を推測するのが得意でしょう。だから、「分かったつもり」「知っている気」になりやすいのです。きっとこうに違いない、6割方は、あなたの読み通りなのですが、残り4割は「そうきたか」「そうくるか」です。
なので、今週は、あえて出掛ける、確かめるを心掛けていくとよいでしょう。行ったかいがある、やっただけはあると満足度の高い未来が待っています。また、口コミ、前評判はアテになりません。自分でチェックするのが一番！
愛は、思いやりと想像力を駆使して。
