2025Ç¯8·îÂè3½µ¤Î¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

Æ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢
¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡£

±¿µ¤¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤Á¤ãÉÕ¤­¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¡£

¤â¤¦¤ª¤Þ¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¿´¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ËÜÎ®¤À¤«¤é¡×¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÂç¿Í¤Ö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¦¥­¥¦¥­¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Àè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤¿¤À¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±È´¤­¤È¤Ã¤ÆËÜÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÆ»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£»Å»ö¤â²È»ö¤â²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢Âç¿Í¤ÎµÁÌ³¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¡£

¤Ê¤ª¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÄÉ²Ã¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò¡£¾¯¡¹¡¢Í½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¡¢¿´»Ä¤ê¥¼¥í¤¬¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£

°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)