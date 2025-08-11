¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡£
±¿µ¤¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤Á¤ãÉÕ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¡£
¤â¤¦¤ª¤Þ¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¿´¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ËÜÎ®¤À¤«¤é¡×¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÂç¿Í¤Ö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¦¥¥¦¥¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Àè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±È´¤¤È¤Ã¤ÆËÜÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÆ»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£»Å»ö¤â²È»ö¤â²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢Âç¿Í¤ÎµÁÌ³¤Ï¥¥Ã¥Á¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¡£
¤Ê¤ª¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÄÉ²Ã¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò¡£¾¯¡¹¡¢Í½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¡¢¿´»Ä¤ê¥¼¥í¤¬¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
