·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬È¾Æü¤Ç400¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤ÆºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ¸©¤äÄ¹ºê¸©¤Ç¤Ï10ÆüÌë¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï11ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¤³¤Î»þ´Ö¡¢·§ËÜ¸©¤Î¶ÌÌ¾»Ô¡¢Ä¹½§Ä®¡¢È¬Âå»Ô¡¢±§¾ë»Ô¡¢É¹ÀîÄ®¡¢¾åÅ·Áð»Ô¡¢Å·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÎÐÀî¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÈÅÍôÃí°Õ¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿å°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀî¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤âÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊóÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½¾¤¤¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
