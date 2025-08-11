「いて座（射手座）」2025年8月11日〜8月17日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。
視点が変わりそう。
自分で自分を騙しそう。
「イケる」「やれる」は空元気で、体力、気力はそれほどなさそう。とはいえ、付き合いやしがらみでドタキャンもしにくいため、バテる前の別行動を心掛けていくといいでしょう。部分的にパスするなど、うまく抜いていきましょう。
頑張りが利かないため、作業の処理に時間がかかったり、間違えたりしやすいみたい。でも、遅れやミスも、天の配剤です。焦らずに一つひとつ解決に向けていくことで、効率化のヒントが見つかったりするはず。「必要なだけ時間がかかる」と開き直って。
愛は、売られたケンカを買わないこと。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
