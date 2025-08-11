¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»î¹ç¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡×µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¡¡±«Å·Ãæ»ß¤â¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡¼µð¿Í¡¡±«Å·Ãæ»ß¡Ê10Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö1½µÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎµÙÂ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀÖÀ±Åê¼ê¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»î¹ç¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö1½µ´Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤«¤¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±Åê¼ê¤Ï¼¡²ó¡¢ºå¿ÀÀï¤ÇÅê¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£