ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô 1ËüÀ¤ÂÓÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¡´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¡Ö³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×
ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¡£1ËüÀ¤ÂÓ¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢ºòÌë¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£ÆüÅÄ»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë117¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅÄ»Ô¤Ï1ËüÀ¤ÂÓ¡¦2Ëü3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¿Í
¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÈòÆñ½ê¤Ë¡Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤·¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¸½ºß¡¢7¤Ä¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ïº£¸å¤âÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£