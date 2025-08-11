¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡Ê²µ½÷ºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Æ¤¬¼Â¸½¡£
³«±¿Ãæ¡£
¤Ä¤¤ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÎÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡© ¤½¤¦¤¤¤¦À±¤ÎÆ°¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¡£¤³¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÀè¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¶±¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤Á¤ã¤¦1½µ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íº®¤ß¤Ë¤Ïºï¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î°ÜÆ°¤â´Þ¤á¡¢¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾ì½ê¤À¤±¤Ï¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡£ÃÏ¿Þ¤òÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¡£
²óÉü¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢°Õ»ÖÉ½¼¨¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±¿µ¤¤Ï¡¢Âç¹¥Å¾¡õµÞ¾å¾º¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Æ¤¬¼Â¸½¡£
³«±¿Ãæ¡£
¤Ä¤¤ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÎÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡© ¤½¤¦¤¤¤¦À±¤ÎÆ°¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¡£¤³¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÀè¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¶±¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤Á¤ã¤¦1½µ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íº®¤ß¤Ë¤Ïºï¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î°ÜÆ°¤â´Þ¤á¡¢¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾ì½ê¤À¤±¤Ï¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡£ÃÏ¿Þ¤òÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¡£
²óÉü¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢°Õ»ÖÉ½¼¨¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)