¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¡×¤ä¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¡×Å¸¼¨¡¡¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦
À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢9Æü¤«¤é¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÎë¼¯¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄÁ¤·¤¤º«Ãî¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤¬º«Ãî¤ò»È¤Ã¤¿SDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ê¡¢À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ä¡¢Ä¹¤¤¡Ö¤Ä¤Î¡×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤14¼ïÎà¡¢16É¤¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¥¯¥ï¥¬¥¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤¬¡¢¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤òÇ®¿´¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡¢¤Ä¤Î¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢É¸ËÜ¤ò»È¤Ã¤ÆËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¿Þ´Õ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÎë¼¯¤Î¥¤¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ê©ÃÅ,
Áòµ·