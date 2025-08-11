心臓の健康に関心を高める8月10日の「健康ハートの日」を前に、心疾患について考える公開講座「心臓フロンティア〜心不全ゼロの未来へ〜」（主催：アストラゼネカ株式会社）が7月30日、大阪・関西万博会場の英国パビリオンで開かれました。ゲストに俳優・フィギュアスケーターの本田望結さんが登場。心疾患の治療・研究に携わる循環器の専門医らとともに、心不全の正しい知識や未来の医療の可能性について語り合いました。講座の様子をレポートします。（取材・文：宇都古舞 写真提供：アストラゼネカ）

【写真】公開講座で質問をする本田望結さん

* * * * * * *

大事なのは「体の変化に気付くこと」

まず、一般社団法人日本循環器協会代表理事で国際医療福祉大学・東京大学教授の小室一成さんが、心不全という病気について解説。

厚生労働省の2024年人口動態調査によると、がんに次いで日本人の死因の第2位となっているのが心疾患。心疾患の中でも特に「心不全」は死亡者が最も多く、高齢化が進む日本では、さらなる増加が予想されています。

心不全は「心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、それがだんだん悪くなって生命を縮める病気」（小室さん）とのこと。患者は約130万人いるとされ、病気後の生存率はがんよりも低いといいます。入院患者数も年々増加しており、小室さんは「まさに心不全パンデミックが起こっている」と警告します。

そんな心不全が疑われる主な症状は「寝ていると息苦しい」「坂道や階段で息切れが起こる」「足のむくみ・体重増加」などの変化が起こったとき。これらの変化は気付きにくいといいます。小室さんは「変化が少しでも表れたら医師に相談してほしい。年のせいで起こっていると思い込まないで」と呼びかけました。

また、「心不全は予防ができる」としたうえで、心不全にいち早く気付くための医療のあり方についても紹介されました。近年研究が進められているのが、AIの活用です。

「AIによる心電図診断など、AIが解析して心不全かどうかが分かる時代になっています。AIに頼り切るのではなく、参考にすればよいのです」と、AIと医療の付き合い方について述べました。



小室一成さん



トークセッションの様子

心不全は早期発見が何より大事

トークセッションでは、本田望結さんが市民代表として参加。講演を行った小室さん、聖マリアンナ医科大学薬理学主任教授の木田圭亮さん、順天堂大学循環器内科データサイエンスコース特任准教授の鍵山暢之さんとともに、「見えにくい心臓の不調をどうやって“見える化”できるか」について意見交換が行われました。

見える化を実現するために研究が進んでいるのが、AI分析による医療のイノベーション。小室さんは「大切なのは不調に早く気付くこと。AIが気付かない体の変化を教えてくれるかもしれません。AIを友達にして上手に使うことも、大切になってくるのではないでしょうか」と未来の医療のあり方について話しました。

木田さんは「自ら気付くことも大切です。年を取れば取るほど、自覚症状は気付きにくいものです。夏はクーラーを付けない高齢者が多く、クーラーを付けないと息切れしていることが感じにくいんです」と心不全の兆候を見逃す危険性について話します。そして「AIを使うことでサポートしてくれれば、早期発見につながるのでは」とAIの可能性を示しました。



木田圭亮さん

AIが不調に気付くヒントに

本田さんは「AIが気付いてくれる分、お医者さんにしかできないことに時間をかけられるのでは」と興味津々。「”気付く“ことは、自分のことをよく分かっていないと難しい。自分のことを理解していれば、今ある習慣ができなくなった、おかしくなったということも気付きやすくなったりするのかな」などと感想を述べました。

このコメントに木田さんは「そう、それはすごく大事。普段から体重や血圧を測ったりして体の様子を見ることが大切です」と呼びかけました。

AIを活用したデータサイエンスを研究する鍵山さんは、「AIは客観的にデータを解析することができます。過去の自分のデータを覚えて比較するものもあります。体重、脈拍、歩行数のデータとつながって、個人に合わせた提案もしてくれます。心不全の兆候を察知して知らせてくれるようなことが進んで行くのではないか」と話しました。



鍵山暢之さん

「AIが進歩すると医師はどうなるの？」（本田さん）

AIの目覚ましい進歩により、期待される医療のイノベーション。本田さんが「お医者さんに相談することで気持ちも楽になる部分もありますよね。AIとお医者さんの（診療の）バランスはこれからどうなるんでしょうか」と疑問を投げかける場面も。これに小室さんは「AIができることと医師ができることは違うんです。AIは所詮機械ですから」と回答。

「医師が患者に伝えることによって安心感が与えられるのが大事。技術は進歩しないといけないけれども、最終的に人間でないといけないことは絶対に残ります。医療の現場ではAIが解析・診断し、医師が手術や患者とのコミュニケーションを行うという形になっていくのではないでしょうか。医師の役割は今までと変わりません」と話しました。

トークセッションを終え、本田さんは「とても勉強になりました。私たちができる役目は伝えて広めていくことだと思います。このことを家族や友達に広めることが大事だと思いました」と話していました。