「しし座（獅子座）」2025年8月11日〜8月17日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。
ダメージ回復がテーマ。
ようやく、混沌から解放されます。
何がなんだか分からないカオスな状態から、少しずつ日常を取り戻せるはず。まだやるべきことがあっても、「少しずつ」を心掛けていきましょう。あなた自身、病み上がりに似た感じで頑張れないし、世の中もお盆休みムードでそうそう動きません。
ただ、ここで止まってしまうと、再スタートをかけるのは、非常なエネルギーを要します。ですから、やめない、止めない、休まないで、ちょっとずつでいいので継続を。大丈夫、もう山は越えました。後は、幸せになるだけ。
愛と社交は、甘えて。ドタキャンも許してもらえそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）一段落、一区切り。
