2025年8月第3週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

一段落、一区切り。
ダメージ回復がテーマ。

ようやく、混沌から解放されます。

何がなんだか分からないカオスな状態から、少しずつ日常を取り戻せるはず。まだやるべきことがあっても、「少しずつ」を心掛けていきましょう。あなた自身、病み上がりに似た感じで頑張れないし、世の中もお盆休みムードでそうそう動きません。

ただ、ここで止まってしまうと、再スタートをかけるのは、非常なエネルギーを要します。ですから、やめない、止めない、休まないで、ちょっとずつでいいので継続を。大丈夫、もう山は越えました。後は、幸せになるだけ。

愛と社交は、甘えて。ドタキャンも許してもらえそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)