Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°Àþ¤¬²«³¤¤«¤éÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¡¢ÅìÆüËÜ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤Î¤Ó¡¢Á°Àþ¾å¤Î²«³¤¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤¬ÅìÆîÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢10Æü¤Î»°½Å¸©¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

11Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤Þ¤¿¤ÏÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ä«¤«¤éÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£11Æü6»þ¤«¤é12Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢100¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£