²¬»³¸©Æâ¤Î25Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô18¿Í¡¡µîÇ¯¤è¤ê3¿Í¸º¾¯¤â7¿Í¤¬¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÌ¤ÃåÍÑ
²¬»³¸©Æâ¤Çº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï18¿Í¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©·Ù¤¬º£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï18¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3¿Í¤Î¸º¾¯¡£²áµî10Ç¯¤Ç¸«¤ë¤È2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï10¿Í¤È6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î7¿Í¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»àË´¤·¤¿9¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢7¿Í¤¬¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢4¿Í¤ÏÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð½õ¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©·Ù¸òÄÌ´ë²è²Ý¤Ï°ú¤Â³¤¼èÄù¤ê¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£